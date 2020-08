Wochenausblick: DAX schwächelt zum Wochenschluss. MTU und SMA stark!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

In der abgelaufenen Woche präsentierten sich die Aktienmärkte mehrheitlich freundlich und machten die Vorwochenverluste wieder weg. Das gilt vor allem für die Standardwerteindizes. Nebenwerte- und Themenindizes konnten dem Tempo der Blue Chips in dieser Woche hingegen nicht folgen. Fed-Chef Jerome Powell erklärte, dass die Zinsen voraussichtlich noch länger niedrig bleiben werden. Dies stützte die amerikanischen Aktienmärkte und trieb den S&P 500 auf ein neues Allzeithoch. In der kommenden Woche stehen vor allem Arbeitsmarktdaten und Frühindikatoren im Fokus der Anleger.

Am Anleihemarkt kehrte zum Wochenschluss etwas Ruhe ein. Die Rendite für 10jährige Bundesanleihen stieg im Wochenvergleich um neun Punkte auf -0,41 Prozent. Die Rendite für vergleichbare US-Papiere liegt aktuell bei 0,72 Prozent und damit acht Punkte höher als in der Vorwoche. Die Edelmetalle tendierten mehrheitlich seitwärts. Gold konnte die Marke von 1.920 US-Dollar pro Feinunze erfolgreich verteidigen und der Silberpreis pendelte weiterhin volatil zwischen 26 und 28 US-Dollar. Der Ölpreis brach den Erholungskurs erneut ab. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil findet sich aktuell in der seit Monatsbeginn bestehenden Seitwärtstrend zwischen 43,80 und 45,60 US-Dollar wieder.

Unternehmen im Fokus

In der abgelaufenen Woche demonstrierten zuletzt gescholtene Aktien wie die Autobauer BMW und Daimler sowie MTU Aero Engines Stärke. Der Turbinenhersteller flog bis zur Widerstandsmarke von EUR 160 und setzte sich im Wochenvergleich an die DAX-Spitze. Schlusslicht in der ersten Börsenliga war DAX-Neuling Delivery Hero. Der Internetdienstleister meldete für das abgelaufene Quartal einen deutlichen Verlust. Das kam bei den Investoren nicht gut an. Bei Bayer gerät der avisierte Vergleich in Gefahr. Nach Einschätzung des Richters mangelt es an Fortschritten in den Vergleichsgesprächen. Das reichte, um die Aktie unter die wichtige Unterstützung von EUR 55,80 zu drücken. In der zweiten Reihe fielen die Aktien von CTS Eventin, Fraport und Hella mit teilweise zweistelligen Kursgewinnen auf. Bei SMA Solar summierte sich der Kursgewinn auf über 50 Prozent in vier Wochen.

Isra Vision und Zoom Video veröffentlichen kommende Woche Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Evonik lädt zur Hauptversammlung. Siemens Energy wird auf einem Kapitalmarkttag Details zum geplanten Börsengang der Energiesparte Ende September präsentieren.

Aus den USA kommen Absatzzahlen für Pkw-Neuzulassungen und der deutsche Verband der Maschinen- und Anlagenbauer veröffentlicht Daten zum Auftragseingang. Damit rücken neben BMW, Daimler und VW auch GEA Group, Jenoptik, Krones und LPKF Laser in den Fokus der Investoren.

Wichtige Termine

China - Einkaufsmanagerindex

Deutschland - Verbraucherpreisindex

Deutschland - Arbeitsmarktdaten

Europa - Einkaufsmanagerindex

Europa - Verbraucherpreise

Europa - Einzelhandelsumsatz

USA - ADP-Arbeitsmarktbericht

USA - Auftragseingang Industrie

USA - FED veröffentlicht Beige Book

USA - Handelsbilanz

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 13.100/13.230/13.300 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.670/12.900/13.000 Punkte

Zum Wochenschluss schwächelte der DAX und kämpfte um den Verbleib oberhalb der 13.000 Punktemarke. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf einer Erholung bis 13.230/13.300 Punkte. Kippt der DAX hingegen unter dieses Level droht ein Rücksetzer bis 12.900 oder gar in Richtung 12.670 Punkte.

DAX in Punkten; 1-Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 12.08.2020 - 28.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.08.2013 - 28.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Untere Knock-out Barriere in Pkt. Obere Knock-out Barriere in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HR03FZ 5,25 11.600 14.000 15.10.2020 DAX HR03G7 6,89 12.000 14.800 15.10.2020

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 28.08.2020; 17:44 Uhr

Informationen rund um die Funktionsweise von Inline-Optionsscheine und zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen. Hebel- und Anlageprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier.

