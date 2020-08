MARBURG, 28. Auguste (WNM/Environmental Pollution/Johannes Scholten) - Plastikabfall gelangt in viel tiefere Schichten des Bodens als bislang angenommen. Das haben Marburger Geographen herausgefunden, indem sie die Lahnauen in Mittelhessen untersuchten. Natürliche Ablagerungsprozesse allein können das Eindringen in tiefe Schichten nicht erklären, schreiben die Wissenschaftler in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift "Environmental Pollution". Dass Plastikreste die Meere vermüllen, hat sich herumgesprochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...