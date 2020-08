Zu Ende August 2020 (Kalenderwoche 35) begibt die Coreo AG die erste Unternehmensanleihe nach einer verkürzten und weiterhin von der Corona-Krise geplagten Sommerpause am KMU-Anleihemarkt. Die fünfjährige Anleihe (ISIN DE000A289D70) bietet einen jährlichen Zinskupon von 6,75% und hat ein maximales Volumen von bis zu 30 Mio. Euro. Coreo-Chef Marin Marinov hat in dieser Woche mit der Anleihen Finder Redaktion über die Hintergründe der Anleihe-Emission gesprochen und dabei betont, dass das Immobilien-Unternehmen die Emissionsmittel kurzfristig sehr lukrativ investieren könne. Neben zwei Ankeraktionären hat sich zum Zeichnungsbeginn der Anleihe auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS bereits mit einer Zeichnung beteiligt. Die Coreo-Anleihe kann noch bis zum 8. September 2020 über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt zu einem Ausgabepreis von 100% gezeichnet werden. In einem aktuellen Anleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Coreo-Anleihe als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.

In einem weiteren Mittelstandsanleihen-Barometer haben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 6,50%-Anleihe 2019/24 der TERRAGON AG (WKN A2GSWY) in dieser Woche weiterhin als "attraktiv" mit 4 von 5 möglichen Sternen bewertet. Die Mutares SE & Co. KGaA hat unterdessen ihre Anleihe 2020/24 (ISIN: NO0010872864) um ein Volumen von 20 Mio. Euro bei institutionellen Investoren aufgestockt. Die vierjährige Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats-Euribor + 600 Basispunkte) weist somit ein Gesamtvolumen von 70 Mio. Euro auf.

Die reconcept GmbH hat während der öffentlichen Zeichnungs- und Angebotsphase ihrer neuen fünfjährigen Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A289R82) ein Volumen von 5,25 Mio. Euro - und somit etwas mehr als die Hälfte des maximalen Gesamtvolumens - am Kapitalmarkt platzieren können. Die "Grüne Anleihe" des Projektentwicklers im Bereich Erneuerbare Energien wird jährlich mit ...

