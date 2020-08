Bei BioNTech gab es in den vergangenen Tagen beinahe ausschließlich positive Schlagzeilen zu vermelden. Die beiden Impfstoffe bnt162b1 und bnt162b2 werden von den Referenzgruppen sehr gut aufgenommen, sodass hier in Kürze mit validen Testergebnissen zu rechnen ist. Außerdem konnte BioNTech den Eintritt in einen weiteren Mega-Markt vermelden.

