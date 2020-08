NEW YORK CITY, 30. August (WNM/Guardian) - Wissenschaftler warnen die Staats- und Regierungschefs der Welt davor, dass immer mehr tödliche neue Pandemien den Planeten treffen werden, wenn die Abholzung und der Verlust der biologischen Vielfalt im selben Tempo fortgesetzt werden. Das berichtet der Guardian. Auf einem UN-Gipfel, der nächsten Monat in New York City stattfinden soll, wird von Naturschützern und Biologen aufgezeigt werden, dass es nun eindeutige Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen ...

