Gestern war wieder ein Zero Emissionstag am EUR Credit Primärmarkt. Die Muenchener Hypothekenbank mandatierte gestern einen Covered Bond mit einem geplanten Volumen iHv. EUR 500 Mio. mit einem erwarteten Rating von Aaa. Die EZB berichtete die aktuellen Zahlen für die Anleihenankaufprogramme. Im Rahmen von CSPP wurden vergangene Woche rund EUR 0,6 Mrd. angekauft. Die Bestände belaufen sich demnach per 28. August auf EUR 228,2 Mrd. Die Bestände des PEPPs lagen per Ende letzter Woche auf EUR 498 Mrd. und waren damit rund EUR 14 Mrd. höher als noch in der Woche davor. Bilder zu Raiffeisen: HIER. Mehr Credit-Märkte: HIER.

