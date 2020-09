Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Verluste. Der ATX startete den Handel auf grünem Terrain, fiel aber dann schließlich ins Minus. Zum Handelsende stand schließlich ein Verlust von 1,6% bzw. 2.217,05 Punkte fest. Die festen Werte, unterstützt von guten Konjunkturnachrichten aus Asien bescherten dem Markt einen guten Start. Chinas Stimmungsindikatoren deuten auf eine weitere Erholung der Wirtschaft hin, Japans Industrie wuchs auch im Juli weiter. Die gute Stimmung konnte sich aber letztlich nicht halten. Gewinner des Tages waren Flughafen Wien mit plus 5,05% und Lenzing mit einem Plus von 2,6%. Zu den Verlieren gehörte Do & Co mit einem Abschlag von 3,55%. Auch die heimischen Banken hatten einen schlechten Tag, Bawag schloss 3,55% tiefer, gleich ...

