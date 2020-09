Gemeinsam mit dem britischen Partner Altitude Angel liefert Frequentis eine Drohnenmanagement-Lösung, mit der die norwegische Flugsicherung Avinor den 18 Flughäfen in Norwegen ein System für die sichere Integration von Drohnen in den kontrollierten Luftraum bereitstellt. "Wir freuen uns, dass sich unsere Systeme und Komponenten für das sichere Management von bemannter und unbemannter Luftfahrt in der Flugsicherungspraxis beweisen können," sagt Frequentis CEO Norbert Haslacher. Im Zuge des Projekts wurden im August die ersten zwei Systeme für die Flugsicherungsstellen (Tower) in Norwegen in den Testbetrieb genommen. Das cloud-basierte Drohnenmanagement-System bietet einen operativen Überblick über den Luftraum und ermöglicht zusätzlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...