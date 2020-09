Am Markt wurden die Preisaufschläge vor allem mit soliden Konjunkturdaten aus den USA erklärt.Singapur - Die Ölpreise haben am Mittwoch ihre Vortagesgewinne ausgebaut. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 46,01 Dollar. Das waren 43 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg in ähnlichem Ausmass auf 43,19 Dollar. Am Markt wurden die Preisaufschläge vor allem mit soliden Konjunkturdaten aus den USA erklärt.

