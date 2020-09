Der heimische Aktienmarkt schloss gestern mit einem leichten Plus. Der ATX beendete den Tag nach einem unentschlossenen Handel mit einem leichten Plus von 0,1% bzw. 2.219,48 Punkte. Wie auch die restlichen europäischen Börsen konnte keine genaue Richtung eingeschlagen werden. Die Konjunkturdaten, die am Vormittag veröffentlich wurden gaben keine Unterstützung. Die Verbraucherpreise sanken in der Eurozone im August seit einigen Jahren wieder und die Stimmung in der Industrie trübte sich auch ein. Die Stimmung der Industrie in den USA war dagegen besser als erwartet. Die Top Werte im ATX waren am Dienstag AT&S mit plus 2,34%, knapp dahinter FACC mit einem Plus von 2,27%. Die Verlierer waren Lenzing mit minus 3,34% und Agrana mit 3,04% Minus. Bei den Banken gab ...

