Amazon ist in der Corona-Krise einer der ganz großen Gewinner an der Börse. Beflügelt durch gute Geschäfte in der Krise und durch starke Quartalszahlen steigt die Amazon-Aktie nach dem kurzen März-Rücksetzer unaufhaltbar an - bis zuletzt auf ein Rekordhoch von fast 3.514 Dollar. Angesichts dieses hohen absoluten Kurswerts scheint ein Aktiensplit, mit dem zuletzt zum Beispiel Apple oder Tesla ihre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...