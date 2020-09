Index-Änderungen: Stoxx, der bekannte und namhafte Anbieter handelbarer Indexkonzepte, gab die neue Zusammensetzung der Indizes im Rahmen der vierteljährlichen Überprüfung bekannt. Die Änderungen sind zum 21. September 2020 wirksam. Betroffen sind aus österreichischer Sicht Wienerberger, OMV und Erste Group. Der heimische Baustoff-Konzern Wienerberger wird demnach neu in die Indizes STOXX Europe 600 Optimised Cyclicals sowie in den STOXX Europe 600 Optimised Construction & Materials einbezogen. OMV und Erste Group wechseln vom STOXX Europe Total Market Large und in den in den STOXX Europe Total Market Mid, zudem auch vom EURO STOXX Total Market Small in den EURO STOXX Total Market Large und vom STOXX Europe ex UK Total Market Large in den STOXX Europe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...