Zürich (awp) - IGEA Pharma hat im ersten Halbjahr 2020 erneut tiefrote Zahlen geschrieben. Unter dem Strich steht ein Fehlbetrag von 0,55 Millionen US-Dollar, wie die an der Schweizer Börse SIX kotierte holländische Firma am späten Mittwochabend mitteilte. Im Vorjahr war der Verlust mit 0,95 Millionen aber noch grösser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...