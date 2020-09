Basel (awp) - Novartis meldet positive Studienergebnisse zu seinem Krebsmittel Tabrecta bei einer bestimmten Form von Lungenkrebs. In der zulassungsrelevanten Phase-II-Studie "GEOMETRY mono-1" habe das Präparat zu positiven Gesamtansprechraten geführt. Die Daten wurden im New England Journal of Medicine (NEJM) veröffentlicht, ...

