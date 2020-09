Auftrag für Frequentis: Ports of Jersey Limited hat sich für ein Frequentis-Sprachkommunikationssystem der nächsten Generation entschieden. Mit der Modernisierung der Systeme in der Flugsicherungszentrale, dem Tower sowie in Notfalleinrichtungen sollen die Leistung und Verfügbarkeit verbessert werden, teilt Frequentis mit. Jersey ist die größte der zwischen England und Frankreich liegenden Kanalinseln. Neben der Modernisierung des Haupt-Sprachkommunikationssystems in der Flugsicherungszentrale, dem Tower und der Notfalleinrichtung soll auch das Notfall-System von Ports of Jersey erneuert werden.Frequentis ( Akt. Indikation: 17,10 /17,40, 0,88%) SapuraOMV Upstream gibt die stabile Produktion aus dem von ihr betriebenen Bakong Gasfeldprojekt im ...

