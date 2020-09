Zur Orientierung: Der ATX lag mit den Schlusskursen von gestern ytd bei -30,46 Prozent, der DAX bei -0,04 Prozent und der Dow Jones bei 1,97 Prozent. Wie sich der Abstand zwischen ATX und DAX im 2. Halbjahr in Prozentpunkten verhält, sieht man HIER. Es ist dies der wohl unangnehmste Chart für uns "Home Bias Leute" und gestern ist der Performanceunterschied zwischen ATX und DAX erstmals 2020 auf mehr als 30 (!) Prozentpunkte gegangen. Wir haben auch beim BMF um ein Update zu den avisierten Verbesserungen bei der WP-KESt gebeten. Ich denke, es wäre an der Zeit, dass was kommt.ATX ( Akt. Indikation: 2239,80 /2240,00, 1,07%)DAX ( Akt. Indikation: 13425,00 /13425,00, 1,37%) Gladstone und Sandbar haben indes in dieser Woche neue Shorts auf Andritz eröffnet. Datum ...

