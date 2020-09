Zürich (awp) - Die Ratingagentur Moody's hat das Kreditrating für den Flughafendienstleister Swissport auf "C" von "Caa2" gesenkt und damit definitiv auf Ramschniveau. Den Ausblick belässt die Agentur auf "negativ", wie es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht heisst. Begründet wird der Schritt mit der am Montag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...