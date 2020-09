Der Aktienmarktausblick der Analysten von Raiffeisen Research bleibt auf die nächsten sechs bis zwölf Monate (noch) positiv. "Trotz kurzfristiger Risikofaktoren bleibt unsere Aktienmarkteinschätzung weiterhin bullish", so die Analysten in ihrem "Aktienmarkt-Update". Unverändert unterstützend ist für sie: "Das aktuelle Zins- und Renditeumfeld, das den meisten Investoren keine andere Alternative als den Aktienmarkt lässt, um langfristig selbst nur die Inflationsentwicklung zu schlagen - und das de facto in allen großen Währungsräumen. Angesichts der tiefen Inflationsraten und den klaren Aussagen der Notenbanken wird sich an dieser extrem unterstützenden Geldpolitik noch auf längere Zeit nichts ändern", so die Experten. Aktuell würde sich die ...

