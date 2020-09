Immer mehr hochgefährliche Substanzen und immer kleinere Batchgrößen - die aktuellen Trends in der Pharma- und Chemieindustrie befeuern den Bedarf nach flexiblen technischen Lösungen. In der Chemie sorgte in den vergangenen Jahren beispielsweise die Umsetzung der Reach-Verordnung für ein Umdenken in den Betrieben. Die EU-Richtlinie fordert, dass jeder, der einen Stoff ab einer Menge von 1 t/a herstellt oder importiert, diesen zuvor registrieren muss. Dabei gilt auch: Je höher die Vermarktungsmenge, desto mehr Daten muss ein Unternehmen einreichen. Das schlägt sich auch auf die Kosten der dafür nötigen toxikologischen Prüfungen nieder.

Reach-Verordnung zwingt Anlagenbetreiber zum Handeln

Reach legt den Unternehmen, die in größerem Maße mit gefährlichen Stoffen umgehen, nicht nur Registrierungspflichten auf, sondern schärft auch den Blick für den Arbeitsschutz. Denn oft herrscht bei den Produzenten die Meinung vor, dass es reicht, wenn die Mitarbeiter beim Umgang mit toxischen Stoffen Vollschutzanzüge anziehen und Atemschutzgeräte tragen. Ein Trugschluss: Die entsprechende EU-Richtlinie 98/24/EG räumt technischen Maßnahmen in der Rangfolge der Schutzmaßnahmen eine deutlich höhere Priorität ein - persönliche Schutzausrüstung steht erst ganz am Ende der dort für den Arbeitsschutz definierten Maßnahmen. Bei der Frage nach technischen Anforderungen kommt der Begriff "Containment" ins Spiel.

Containment-Systeme trennen den Mitarbeiter vom (gefährlichen) Produkt. In der Chemie steht beim Umgang mit toxischen Stoffen dabei der Arbeitsschutz im Vordergrund: Gefährliche Stäube sollen durch hermetisch geschlossene Systeme in der Anlage gehalten oder in Filtern abgeschieden werden. In der Pharmaproduktion kommt eine weitere Blickrichtung hinzu: Das Produkt selbst soll durch Containmenttechnik vor Einflüssen und Verunreinigungen aus der Umgebung geschützt werden.

Die über die Jahre gestiegene Anzahl hochaktiver Stoffe führt dazu, dass mittlerweile in vielen Bereichen ein OEB-Level von 5 schlicht als Standard gilt. Das Kürzel OEB steht für "Occupational Exposure Band" und beschreibt die Toxizität eines Stoffes. OEB 5 bedeutet eine Belastung von weniger als 1 µg/m3. Würde man dies auf die Größe des Empire State Buildings in New York hochrechnen, so dürfte sich ...

