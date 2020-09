"Er wird sich neuen Aufgaben stellen, die ihm mehr Flexibilität in der Arbeitsgestaltung ermöglichen und keine hundertprozentige Präsenz mehr erfordern", schrieb das Wäscheunternehmen am Freitag in einem Communiqué."Wir bedauern den Entschluss von Reiner Pichler ausserordentlich. Er hat in den letzten viereinhalb Jahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...