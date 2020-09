Genf (awp) - Relief Therapeutics erhält einen Forschungschef. Gilles Della Corte übernimmt die Position ab sofort. Gilles Della Corte verfüge über 40 Jahre Erfahrung und davon 30 Jahre in der biopharmazeutischen Industrie, heisst es in einer Mitteilung von Relief vom Freitag. Er war in verschiedenen leitenden Positionen ...

