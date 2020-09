Spanische Banken Bankia und Caixabank verhandeln über FusionPSA und Total investieren Milliarden in BatteriefertigungRoche erhält FDA-Notfallzulassung für kombinierten SARS-CoV-2 & Grippe-TestRyanair besorgt sich in Corona-Krise frisches Geld von Anlegern (400 Mio EUR) Bet-at-home baut auf Nachholeffekte, Interview mit Co-Chef Michael Quatember (BöZ) Die Allianz forciert den Verkauf seiner Software-Tochter (HB) Effizienzsteigerungen von Gesco verzögern sich, Interview mit Finanzchefin Kerstin Müller-Kirchhofs (BöZ) Eurowings-Chef hofft für 2021 weiter auf operativen Gewinn paragon lässt Coronakrise zügig hinter sich - Produktion fährt Sonderschichten Voltabox stabilisiert operatives Geschäft im zweiten Quartal Vonovia beschafft sich rund eine Milliarde Euro am ...

