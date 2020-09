Die am Donnerstag begonnenen Gewinnmitnahmen im Zuge des Kurssturzes in New York könnten dem DAX in letzter Minute noch die bislang positive Wochenbilanz verderben. Mit Spannung werden nun die US-Arbeitsmarktdaten erwartet.Kurz vor Handelseröffnung notiert der DAX 0,2 Prozent tiefer auf 13.027 Punkten. Bereits am Vortag war der DAX auf einem zunächst erreichten Nach-Corona-Hoch mächtig abgerutscht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...