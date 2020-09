Der Mannheimer Energieversorger MVV will in seiner Müllverbrennungsanlage Trea Leuna in Sachsen-Anhalt Klärschlamm thermisch behandeln. "Wir investieren damit auch in Leuna in ein neues Kapitel der Ressourceneffizienz: Wir integrieren in unser Kraftwerk eine innovative Technologie zur Rückgewinnung von Phosphor aus Klärschlamm", sagte MVV-Technikvorstand Hansjörg Roll gegenüber EUWID. Bis zu 120.000 ...

