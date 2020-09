Das Unternehmen bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Badischen Zeitung". In der kleinen Ortschaft bei Lörrach arbeiten mehr als 40 Mitarbeitende für Implenia, für die nun in anderen Einheiten der Gruppe Beschäftigungsmöglichkeiten gesucht werden sollen, teilte der Schweizer Konzern mit.Begründet wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...