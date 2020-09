Spekulationen über eine Bankenfusion in Spanien hat den Sektor heute beflügelt - auch die Aktie der Deutschen Bank kann kräftig zulegen. Darüber hinaus profitiert die Deutsche weiterhin vom Vertrauen der Anleger in den CEO.Die Aktien von Bankia und von Caixa schossen am Freitag nach Fusionsspekulationen um 30 beziehungsweise 13 Prozent hoch. Damit wurden sie zum Zugpferd für die ganze Branche. Gemeinsam ...

Den vollständigen Artikel lesen ...