Herr Slongo, Sie sind - gemeinsam mit Ihrer Kollegin Tanja Muster - Geschäftsführer des Vereins Liechtenstein Finance. Wer steht hinter diesem Verein und was soll er erreichen? Daniel Slongo: Liechtenstein Finance ist ein privatrechtlich organisierter Verein, dessen Mitglieder die Regierung des Fürstentums Liechtenstein und alle liechtensteinischen Finanzplatzverbände sind. Wir sind daher wirklich breit aufgestellt. Unsere Aufgabe ist es, das Profil des liechtensteinischen Finanzplatzes im In- und Ausland zu schärfen, ihn aktiv zu vermarkten sowie Informationsarbeit zu leisten. Im Wesentlichen geht es also um gezielte Kommunikation? Sie ist sicher ein wichtiger Aspekt in unserer Tätigkeit. Wir verstehen uns als Plattform, auf der Themen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...