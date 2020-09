Seit 2016 haben die beiden Erfinder Prof. Dr.-Ing. Ulrike Thomas, Leiterin der Professur Robotik und Mensch-Technik-Interaktion an der TU Chemnitz, sowie ihr Doktorand Hongxi Zhu an diesem Gelenk getüftelt. Bisherige Gelenke wurden mit Sensoren, meistens Kraftsensoren, ausgestattet, um die Kontaktkräfte im Fall einer Kollision zu messen und gegebenenfalls ausweichen zu können. Andere Techniken verwenden externe optische Sensoren und überwachen so die Distanz zwischen Roboter und Mensch. Das Gelenk der beiden Chemnitzer Erfinder funktioniert ganz anders: Es kann mithilfe einer Feder Energie aufnehmen; ...

