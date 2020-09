Dow Jones - Aufwärtstrend unter Beschuss

Thomas May,

Godmode-Trader.de

Der Dow Jones Industrial Average wurde im gestrigen Handel nach einem weiteren kurzen Ausflug über den Widerstand bei 28.892 Punkten von einer massiven Verkaufswelle erfasst und bis an die mittelfristige Aufwärtstrendlinie gedrückt. Knapp darüber im Bereich der Unterstützung bei 28.169 Punkten ging der Index aus dem Handel. Heute könnte die Kreuzunterstützung gebrochen werden.

Sollte der Index jetzt also auch unter 28.169 Punkte einbrechen, könnte sich der gestrige Abverkauf direkt bis 27.750 Punkte und darunter an die Supportmarke bei 27.572 Punkten fortsetzen. Auf Höhe des Verlaufshochs aus dem Juni sollten die Bullen aber wieder aktiv werden. Andernfalls könnte es zu einem Einbruch bis 27.090 Punkte kommen. Wird der Support bei 28.169 Punkten dagegen verteidigt, stünde eine Erholung bis 28.500 und 28.750 Punkte an. Doch erst darüber wären die bärischen Vorzeichen des Abverkaufs neutralisiert und ein Anstieg bis 28.892 Punkte möglich. Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (lin. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 27.01.2020-03.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart; 1 Kerze = 1 Monat (lin. Kerzenchartdarstellung) Betrachtungszeitraum: 01.08.2013- 03.09.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com