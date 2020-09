06.09.2020 Zugemailt von / gefunden bei: Raiffeisen Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: Nachdem es in den letzten Wochen für die US-Aktienindizes - konkret: für die wenigen großen Internet- und Tech-Konzerne, die diese Anstiege trieben - scheinbar kein Halten gab, wurde die Rally am Donnerstag durch einen Markteinbruch um rund 5 % (Nasdaq; S&P 500 immer noch fast -4 %) jäh unterbrochen. Die Marktkapitalisierung der fünf größten Tech-Aktien gab damit an einem Tag um mehrere 100 Mrd. USD nach - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...