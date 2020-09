Baar (awp) - Die Aktionäre der Beteiligungsgesellschaft New Value haben am Freitag an der ordentlichen Generalversammlung allen Anträgen mit grosser Mehrheit zugestimmt. Diese teilte das Unternehmen am Wochenende mit. Unter anderem sei von den Aktionären akzeptiert worden, in Ergänzung zum ordentlichen Kapital genehmigtes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...