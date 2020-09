Der Primärmarkt ist wieder aus der Sommerpause retour. Insgesamt wurden letzte Woche EUR 31 Mrd. am europäischen Primärmarkt emittiert und damit wurde erstmals seit acht Wochen wieder die EUR 30 Mrd. Grenze übertroffen. Dennoch war am Freitag nur eine EUR Emission zu beobachten. So begab ERG SpA eine grüne EUR 500 Mio. Anleihe bei MS+95 BP (7J, BBB- erw.). Das Orderbuch wurde mit rund EUR 2,6 Mrd. angegeben. Sekundärmarktseitig präsentierten sich die Risikoprämien der von uns verfolgten EUR Credit Benchmarkindizes in der letzten Woche weitestgehend unverändert (IG Non-Fins: 0 BP, Senior Fins: -1 BP, Sub Fins: +3 BP) bzw. marginal enger (High-Yield: -8 BP). Deal Pipeline: Johnson Controls beabsichtig neben der Emission einer grünen USD Anleihe (10J) eine EUR ...

