Strabag Rail hat den Zuschlag für die Modernisierung eines rd. 9,6 km langen Streckenabschnitts mit sechs Bahnübergängen vom tschechischen Detmarovice bis Petrovice u Karviné an der Staatsgrenze zu Polen erhalten. Strabag realisiert den Auftrag mit einem Volumen von rund 106 Mio. Euro gemeinsam in einer ARGE mit dem tschechischen Bauunternehmen OHL ŽS a.s, der Anteil von Strabag als ARGE-Leiterin beträgt 66,5 Prozent. "Strabag ist als zweitgrößtes Bauunternehmen in Tschechien sowohl im Eisenbahn- als auch im Straßenbau eine verlässliche und gefragte Partnerin bei der Modernisierung und Weiterentwicklung der tschechischen Verkehrsinfrastruktur. Derzeit modernisieren wir unter anderem auch den 11 km langen Bahnstreckenabschnitt ...

