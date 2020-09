News zur NET New Energy: Am 4.9.2020 haben die Aktionärsgruppen Parkhomenko und Rosinger-Group einen Nachtrag zum Syndikatsvertrag unterzeichnet und damit den Syndikatsvertrag mit sofortiger Wirkung in Kraft gesetzt. Somit gilt ab sofort folgendes: Die Aktionäre aus der Rosinger-Group (Rosinger Anlagentechnik GmbH & Co sowie Rosinger RMS GmbH) werden die Art der gemeinsamen Abstimmung in Hauptversammlungen vorgeben und damit das Stimmverhalten der Syndikatsmitglieder bestimmen. Vom Syndikatsvertrag betroffen sind nur Stimmrechte, die sich aus von den Syndikatsmitgliedern im relevanten Zeitpunkt gehaltenen Aktien ableiten. Die Syndikatsmitglieder haben sich auf einen Kündigungsverzicht bis zum 31.12.2028 geeinigt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt umfasst das Syndikat ...

