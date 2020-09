Ort des Tages: Steyr Werk St. Valentin. Während die Produktion der alten Fahrräder (Waffenräder) und Autos längst eingestellt wurde, baut die österreichische Traditionsmarke Steyr seit 1915 nach wie vor Traktoren. Seit Mitte des vorigen Jahrhunderts werden die Traktoren in St.Valentin gefertigt. Ein Standort, der mit hoher Qualität überzeugen konnte. So wurde 2006 die Europazentrale der Landtechnikmarken Steyr und Case IH ebenso nach St.Valentin verlagert. Beide Marken gehören CNH Industrial, einem recht jungen Konzern, der seinen Sitz in England hat. Daneben besitzt CNH Industrial vor allem die Nutzfahrzeugmarken Iveco und New Holland. Radlader werden dabei ebenso gefertigt wie Löschfahrzeuge, LKWs und Busse sowie landwirtschaftliche ...

