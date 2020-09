DJ PTA-News: A.H.T. Syngas Technology N.V.: Korrektur der Einladung zur Hauptversammlung - Einladung zur Hauptversammlung am 22 September 2020 14:00

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Eindhoven (pta030/07.09.2020/15:19) - In der Veröffentlichung am 07.09.2020 13:07 sind Fehler aufgetreten. Das Datum im Untertitel muss wie Folgt lauten: 22. September 2020. Das Datum im Text muss wie Folgt lauten: 22.September 2020.

Bitte finden Sie hier den korrigierten vollständigen Text:

A.H.T. Syngas Technology N.V.: Einladung zur Jahreshauptversammlung

Am 22. September 2020 findet in Eindhoven (NL) die jährliche Jahreshauptversammlung statt

Die A.H.T. lädt wieder zu ihrer jährlichen Aktionärsversammlung ein. Diese findet am Stammsitz des Unternehmens in der Hurskestraat 43, 5652 AH Eindhoven am 22. September 2020 um 14:00 statt. Investoren, die an dieser Versammlung teilnehmen möchten, finden die detaillierten Informationen unter Folgendem Link: http://www.aht-syngas.com/fileadmin/eigene_dateien/AHT_SYNGAS/Hauptversammlungen/020902_AGM_2020_Invitation.pdf

Aussender: A.H.T. Syngas Technology N.V. Adresse: Hurksestraat 43, 5652 AH Eindhoven Land: Niederlande Ansprechpartner: Gero Bernhard Ferges Tel.: +49 2206 95190-0 E-Mail: info@aht-syngas.com Website: www.aht-syngas.com

ISIN(s): NL0006129066 (Aktie) Börsen: Basic Board in Frankfurt

