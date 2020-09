Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Strabag -0,38% auf 26,4, davor 4 Tage im Plus (2,71% Zuwachs von 25,8 auf 26,5), AT&S +2,15% auf 16,18, davor 3 Tage im Minus (-4,58% Verlust von 16,6 auf 15,84). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Oberbank AG VZ 83 (MA100: 82,34, xU, davor 214 Tage unter dem MA100). Folgende Titel hatten einen Top3 ytd Platz bezogen auf die eigene Performance: YY Inc. (bester mit 7,96%), YY Inc. (schlechtester mit 7,96%), AmeriMark Group AG (schlechtester mit -34,62%), Cleantech Building Materials (bester mit 95%), Gurktaler AG Stamm (bester mit 64,84%), Hutter & Schrantz Stahlbau (schlechtester mit -6,2%), Hutter & Schrantz (schlechtester mit -6,25%), Linz Textil Holding (schlechtester mit -13,33%), United Technologies (schlechtester mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...