The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.09.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.09.2020





ISIN Name

CA74359T1084 PROSPER GOLD CORP.

DE000A14J7A9 HEIDELBERG.NTS15/22REG.S

US09072V4023 BIOCEPT INC. DL -,0001

US4405431069 HORNBECK OFFSH.SVCS DL-01

US9092181091 UNIT CORP. DL-,20

US9663874090 WHITING PETROLEUM DL-,001

XS1843462497 RAD.HTL.HLDG 18/23 REGS

