Nicht nur in den USA kommen mit Airbnb und Palantir spannende Unternehmen nach der Corona-Krise an die Börse - auch in Deutschland. Den Sprung an die Frankfurter Börse will nun der Rüstungskonzern Hensoldt wagen. Laut Unternehmensmitteilung vom Dienstag ist eine Erstnotiz (IPO) im Prime Standard an der Frankfurter Börse geplant. Der Börsengang soll bis Ende des Jahres 2020 abgeschlossen sein, hieß ...

