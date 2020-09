Der Insolvenzverwalter rührt für Wirecard weiter die Werbetrommel und weist auf das Interesse zahlreicher Investoren an Unternehmensteilen hin. Die Deutsche Bank als Bieter ist jedoch offenbar abgesprungen.Zahlreiche Investoren seien an einem Erwerb der rumänischen Tochter interessiert und dürften in der kommenden Woche verbindliche Angebote abgeben, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des Insolvenzverwalters ...

Den vollständigen Artikel lesen ...