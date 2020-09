P+F: Welche Auswirkungen der Corona-Krise haben Sie ganz konkret im Unternehmen gespürt?

Wolfram Gstrein: Da gibt es mehrere Dimensionen. Zu Beginn standen die direkten Einschränkungen im Fokus, die sich aus Risikoüberlegungen ergeben haben. Wir als Geschäftsführer in der VTU-Gruppe haben an einem Freitag Mitte März beschlossen, den gesamten Betrieb soweit möglich ins Homeoffice zu verlegen. Das war eine Hauruck-Aktion übers Wochenende, die aber reibungslos funktioniert hat. Ein großer Vorteil dabei war, dass unser Unternehmen schon in der Vergangenheit laufend in eine moderne und gut funktionierende IT-Infrastruktur investiert hat und bereits darauf ausgerichtet war, Homeoffice zu ermöglichen, wenn auch natürlich nicht in diesem Ausmaß. Wir haben kurzfristig noch zusätzliche Kapazitäten aufgebaut, speziell bei Notebooks und Headsets. Die Arbeitsprozesse mussten sich insgesamt anpassen. Das betrifft u.a. die Bereiche Arbeitszeit-Erfassung, digitale Unterschriften oder Meetings über Video-Konferenzen.

P+F: Und wie hat die Pandemie ihre Geschäfte beeinflusst?

Wolfram Gstrein: Zugute kommt uns in dieser Situation, dass wir primär als Anlagenplaner fungieren. Wir produzieren sozusagen vor allem Papier, heutzutage natürlich in digitaler Form, und müssen keine Anlagen oder Maschinen vor Ort warten. Unsere Kerndienstleistungen waren relativ unbeeindruckt von der Corona-Krise. Eine Ausnahme waren Projekte, die sich bereits in der Bauphase befanden und in denen wir für das Construction-Management bzw. die Bauüberwachung, die Baubegleitung oder die Qualifizierung vor Ort verantwortlich waren. Da kam es schon vor, dass Kunden die Baustellen von einen auf den anderen Tag ruhen lassen mussten. Andere Ausfälle entstanden, wo die Business-Cases der Kunden durch die Krise in Mitleidenschaft gezogen wurden. Da wurden beispielsweise Projekte gecancelt oder um mehrere Monate verschoben. Dadurch sind für uns Einnahmen verloren gegangen, die wir bereits geplant hatten. Ich schätze, dass VTU einen Umsatzverlust von etwa 15 % im Lockdown verzeichnen musste. Der Verlust erstreckt sich über alle Branchen - Pharma, Chemie sowie Öl und Gas - gleichmäßig. Um den Umsatzrückgang zu kompensieren, haben wir kurzzeitig das Mittel Kurzarbeit genutzt.

P+F: Gab es auf der anderen Seite auch neue kurzfristige Aufträge durch Corona-Krise? Etwa im Hinblick auf Produktionsumstellungen?

Wolfram Gstrein: In jeder Krise gibt es Gewinner und Verlierer. Schwer gebeutelte ...

