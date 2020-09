Ort des Tages: Thomson Reuters Österreich Headquarter. 1851 gründete der deutsche Auswanderer Julius Reuter in London einen Nachrichtendienst, um Börseninformationen über Telegrafenkabel und eine Brieftaubenflotte rasch, objektiv und integer übermitteln zu können. Unterstützt nur von einem 11-jährigen Burschen eröffnete er sein erstes Büro in London. Heute teilt sich der mittlerweile kanadische Konzern mit seinem Konkurrenten Bloomberg nahezu alleine den Finanzdatenmarkt auf. Banker, Börsianer, Finanzdienstleister und andere Professionisten hält Thomson Reuters über die Entwicklungen in der Branche jederzeit am Laufenden. Aber auch Österreichs Anwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer nutzen die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...