Derzeit kursiert trotz teils steigender Kurse die Frage nach dem großen Crash in den Medien. Die Börsen stünden kurz vor dem Zusammenbruch, wie sich auch am vergangenen Donnerstag an den großen Technologie-Märkten zeigte.

Liebe Leserin, lieber Leser,

als Nebenwerte-Investoren müssen wir Angst vor einem größeren Crash haben. Dies jedenfalls ist der Eindruck, den die Kommentatoren teils vermitteln. Ich teile diese Sorge nicht.

Zwar ging es zuletzt am vergangenen Donnerstag vor allem in den USA massiv abwärts, dennoch ist der Technologie-Bereich weiterhin bestens aufgestellt. Die Notierungen sind in den vergangenen Monaten teils vollständig wieder erholt aus der Corona-Phase gekommen.

Keine Panik

ISIN: US09075V1026, DE0005158703, DE0007165631

