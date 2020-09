Im Wettlauf um einen funktionierenden Impfstoff gegen Covid-19 ist Zeit ein wichtiger Faktor, und auch der politische und gesellschaftliche Druck ist hoch. Beschleunigte Entwicklung und Zulassung eines Impfstoffes könnte jedoch zulasten der Sicherheit gehen. So bezweifeln viele westliche Experten die Wirksamkeit und Sicherheit des Impfstoffes, mit dem beispielsweise Russland vor Kurzem vorgeprescht ist. Auch in den USA ist zuletzt das Vertrauen in die Impfstoff-Entwickler gesunken, nachdem US-Präsident Trump einen Impfstoff noch pünktlich vor der Präsidentschaftswahl Anfang November in Aussicht gestellt hat.

"Entwicklung und Prüfung in Übereinstimmung mit hohen ethischen Standards"

Die CEOs der Pharmakonzerne Astrazeneca, Biontech, Glaxosmithkline, Johnson & Johnson, MSD, Moderna, Novavax, Pfizer und Sanofi erklären darum gemeinsam, weiterhin hohe wissenschaftliche und ethische Standards anzulegen und nur Impfstoffe anzumelden, die in ausführlichen Studien ihre Wirksamkeit und Sicherheit bewiesen haben. Die Erklärung im Wortlaut:

"Wir, die unterzeichnenden biopharmazeutischen Unternehmen, wollen unser fortwährendes Engagement für die Entwicklung und Prüfung potenzieller Impfstoffe für Covid-19 in Übereinstimmung mit hohen ethischen Standards und soliden wissenschaftlichen Grundsätzen deutlich machen. Die Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen, einschließlich aller potenziellen Impfstoffe für Covid-19, wird von sachkundigen Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt, wie der Food and ...

