UBM Development hat den Grundstein für das neue Headquarter der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) gelegt. In einer feierlichen Zeremonie wurde die traditionelle Zeitkapsel, die per Drohne angeflogen kam, auf der Baustelle im Europaviertel vergraben. Das Büroprojekt F.A.Z. Tower, das gemeinsam mit der Paulus Immobiliengruppe (25%) entwickelt wird, soll 2022 fertiggestellt werden. Mit einer Bruttogrundfläche von knapp 30.000m² wird der neue Turm der F.A.Z. über 60 Meter in die Höhe ragen, zudem werden rund 280 Stellplätze zur Verfügung stehen. Das Bürohochhaus, entworfen von Eike Becker_Architekten, besteht aus zwei schlanken Scheiben, die aus der Achse gedreht und gegeneinander verschoben sind. So weist die eine Hälfte des ...

