Microsoft 0.17% Silberpfeil60 (BLKCHN): Microsoft hat zum ersten Mal einige Rechenzentren mit Strom aus Wasserstoff betrieben. Der US-Technologiegigant https://www.boerse-online.de/aktie/microsoft-aktie hat zum ersten Mal getestet, ob seine Rechenzentren mit Strom, der aus Wasserstoff erzeugt wurde, laufen können. "In einer weltweiten Premiere, (…) haben Wasserstoff-Brennstoffzellen eine Reihe von Rechenzentrums-Servern für 48 aufeinander folgende Stunden mit Strom versorgt" so das Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington in einer Mitteilung. https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/test-erfolgreich-verlaufen-jetzt-setzt-sogar-microsoft-auf-wasserstoff-1029439480 wasserstoff wikifolio ...

