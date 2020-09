Nach dem dreitägigen Kursrutsch in den USA zeichnet sich nun eine Erholung ab. Kurz vor Handelsbeginn wird der Dow Jones Industrial mit 0,8 Prozent im Plus bei 27.730 Zählern gesehen. Auch an der Nasdaq, die als Ausgangspunkt der Kursquerelen gilt, wird ein positiver Start erwartet. Am Vortag hatten die US-Börsen nach dem verlängerten Wochenende ihren Kursrutsch noch ungebremst fortgesetzt. Besonders ...

