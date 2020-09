Der Aufsichtsrat der OMV Aktiengesellschaft hat in Reinhard Florey (54) als Finanzvorstand der OMV Aktiengesellschaft wiederbestellt. Die aktuelle Funktionsperiode verlängert sich damit um drei Jahre bis 30. Juni 2024. Reinhard Florey ist seit 1. Juli 2016 Finanzvorstand der OMV. Vorsitzender des OMV Aufsichtsrates, Wolfgang C. Berndt: "Die OMV hat sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt. Sie hat Rekordergebnisse erwirtschaftet und - wie zuletzt - auch in einem außerordentlich schwierigen Marktumfeld eine eindrucksvolle finanzielle Stabilität bewiesen. Das ist das Ergebnis eines integrierten und diversifizierten Geschäftsmodells ebenso wie eines effizienten Kostenmanagements und einer klaren Finanzstrategie, die auf Cashflow und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...