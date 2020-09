"Die Rahmenbedingungen hierfür haben sich stark geändert", teilte Standortleiter Michael Heinz am Mittwoch mit. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe "die Entwicklung hin zu mehr mobilem Arbeiten (...) rasant an Fahrt aufgenommen". Der Bedarf an Bürofläche werde perspektivisch zurückgehen, daher benötige die BASF ein solches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...