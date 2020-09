Die Analysten der Baader Bank bestätigen das "Add"-Rating und das Kursziel in Höhe von 44,0 Euro für Lenzing. Die Preise für Viskosefasern hätten in Asien einen Boden erreicht, da der Preis-Diskont zu Baumwolle mit rund 20 Prozent nahe an historischen Tiefs liegt, so die Analysten. Dies habe in früheren Situationen einen Wechsel großer Modefirmen wie etwa H & M in Richtung Viskose und weg von Baumwolle ausgelöst, merken die Analysten an. HSBC reduziert die Empfehlung für die Verbund-Aktie von "Halten" auf "Reduzieren", heben aber das Kursziel von 37,0 auf 38,0 Euro an.

